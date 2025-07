Hostilidades continuam entre Tailândia e Camboja, na véspera de negociação impulsionada por Trump

A Tailândia informou que negociações ocorrerão na Malásia com o Camboja na segunda-feira, após os combates entre os dois países terem entrado no quarto dia neste domingo (27). Líderes tailandeses e cambojanos afirmaram no sábado (26) que estavam abertos a um cessar-fogo, em conversas telefônicas separadas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Depois, entretanto, se acusaram mutuamente de alimentar as hostilidades. Os dois países enfrentam o episódio mais grave das relações bilaterais desde 2011, relacionado à disputa pela demarcação da fronteira comum entre ambos. Trocas de tiros, principalmente de artilharia, e ataques aéreos deixaram pelo menos 34 mortos e deslocaram cerca de 200 mil pessoas desde quinta-feira (24).

Bangkok anunciou nesta noite (hora local) que o primeiro-ministro interino tailandês, Phumtham Wechayachai, viajará para a Malásia na segunda-feira, no que pode ser seu primeiro encontro com o homólogo cambojano, Hun Manet, que também é esperado. As discussões visam "ouvir todas as propostas" e "restaurar a paz", afirmou o gabinete do primeiro-ministro tailandês, em um comunicado.