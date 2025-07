Israel anuncia pausa 'tática' nos combates e primeiros caminhões com ajuda entram em Gaza

Israel anunciou uma "pausa tática" diária em Gaza, e os primeiros caminhões com ajuda humanitária conseguiram entrar no território palestino na manhã deste domingo (27). Durante a madrugada, o exército israelense já havia retomado os lançamentos aéreos de alimentos sobre Gaza. As iniciativas ocorrem após semanas de pressão internacional para permitir a chegada de mantimentos e outros itens essenciais à população palestina, ameaçada pela fome.

Caminhões com ajuda humanitária destinada à Faixa de Gaza cruzaram neste domingo o terminal fronteiriço de Rafah, vindos do Egito em direção ao território palestino.

Imagens da AFP mostraram grandes caminhões carregados com sacos brancos atravessando, pelo lado egípcio, a entrada do terminal de Rafah, que leva ao sul da Faixa de Gaza. No entanto, os caminhões não entram diretamente pelo lado palestino do terminal, que está danificado e fechado devido à guerra. Eles percorrem alguns quilômetros até o ponto de passagem israelense de Kerem Shalom, onde devem passar por inspeção antes de entrar na zona de Rafah, no lado palestino.