'Minha arte faz as pessoas pensarem', diz a cantora Bia Ferreira em turnê na Europa

"O Trump demitiu os democratas e colocou só republicanos lá. Tenho medo de cantar as coisas que canto nesse contexto, por conta da política de imigração e do cancelamento de vistos", desabafa.

Sem residência fixa no Brasil ou no exterior, Bia se define como uma "nômade cultural". Para ela, essa condição revela muito sobre como os países enxergam o imigrante.

"Se um brasileiro vem para a Europa, ele é imigrante. Mas quando um europeu vai para outro país, esse título não se aplica da mesma forma. Há uma diferença clara na forma como as leis de imigração são aplicadas, e isso precisa ser discutido", aponta.

Durante a carreira artística, Bia aprendeu três idiomas: francês, inglês e espanhol. "A arte me deu asas. Me permitiu ser uma poliglota da cultura e me orgulhar de levar a bandeira do Brasil para onde eu for."

Homenagem a Preta Gil

No Festival de Músicas do Mundo de Sines, Bia prestou uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil, que considera uma inspiração. "Depois dela, muitas mulheres se empoderaram para ser quem são. Nós, mulheres, somos a maior parte da população mundial", enfatizou, no palco.