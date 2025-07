Tadej Pogacar confirma favoritismo e vence com brio o Tour de France 2025

Liderando as duas primeiras subidas, o esloveno à frente do seu grupo de seis ciclistas protagonizou a corrida, antes de Wout Van Aert conseguir despontar nos metros finais da subida da famosa Rue Lepic e acabar em primeiro. Foi a segunda vitória do belga na avenida Champs-Élysées, três anos após vencer a última etapa do Tour de France.

Escloveno se consolida na elite do ciclismo mundial

Em seis participações, Tadej Pogacar agora soma quatro vitórias no Tour de France e dois segundos lugares, igualando Chris Froome e ficando a uma do recorde de Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Miguel Indurain.

Chegando como o grande favorito após sua brilhante campanha nas clássicas de primavera e seu domínio em junho no Critérium du Dauphiné, Tadej Pogacar consolidou seu status como o ciclista mais proeminente de sua geração.

O campeão mundial vestiu a camisa amarela por 13 dias, mas em três períodos distintos, abrindo mão dela deliberadamente duas vezes para evitar protocolos de imprensa demorados e tempo de recuperação reduzido. "Pogi" assumiu a liderança da classificação geral após a quinta etapa em Caen - um dia após sua primeira vitória em Rouen, onde abriu uma vantagem inicial de um minuto e cinco segundos sobre seu rival Jonas Vingegaard, bicampeão do Tour, em 2022 e 2023.

Tadej Pogacar agora poderá se concentrar na Vuelta da España, que ainda está ausente de sua lista de conquistas, antes de defender seu título mundial no final de setembro em Kigali, Ruanda.