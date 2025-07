Venezuela: Chavismo busca consolidar poderes em eleições municipais marcadas por descrédito

A Venezuela realiza eleições municipais neste domingo (27), com fraca presença da oposição, abalada pelas denúncias de fraudes que levaram ao exílio do candidato opositor nas eleições presidenciais de 2024. A votação para prefeitos no país coincidem, com o aniversário da questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro.

O clima nas ruas é, em geral, de desinteresse. Muitos venezuelanos sequer sabem que há uma votação em curso; outros, alinhados com a oposição, sentem que o resultado está previamente combinado e sua participação é irrelevante.

O processo começou às 6h (7h em Brasília) e se estende pelo menos até as 18h (19h em Brasília). Em Caracas, a maioria das seções de votação estavam praticamente desertos, com poucos eleitores na fila.