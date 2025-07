Acordo tarifário entre Trump e UE é 'uma capitulação' dos europeus, dizem economistas

Em um comentário corrosivo sobre a presidente da Comissão Europeia, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, aliado de Trump, disse nas redes sociais: "Donald Trump não negociou com Ursula von der Leyen ? ele a devorou no café da manhã", qualificando o tratado como pior do que o fechado com o Reino Unido em maio.

Discutido em Turnberry, na Escócia, o acordo foi concluído após uma reunião de uma hora entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e tem gerado fortes críticas no bloco europeu.

Segundo o jornal Le Monde, os líderes europeus cederam uma vitória política a Trump com o objetivo de evitar uma guerra comercial. O pacto foi selado após dezenas de horas de negociações e apenas cinco dias antes de entrar em vigor a ameaça de Washington de aplicar tarifas de até 30% sobre bens europeus.

Em entrevista ao repórter Alexis Bédu, da RFI, o economista Thierry Mayer, professor da Universidade Sciences Po de Paris, afirmou que a União Europeia poderia ter alcançado um acordo mais vantajoso.

"Desde o início, a administração Trump tinha como objetivo uma tarifa mínima de 10%. É surpreendente que a UE tenha aceitado uma taxa de 15%, superior à obtida pelo Reino Unido [de 10% para a maioria de produtos britânicos]. Dado o peso comercial do bloco europeu, esperava-se uma posição de negociação mais forte. Alguns setores serão afetados, mas, no geral, o impacto pode ser limitado, já que grande parte do comércio europeu ocorre dentro do próprio bloco", explicou.

Ainda faltam detalhes sobre a abrangência do acordo, mas o texto já estabelece o percentual de 15% sobre a maioria dos produtos, com exceções para setores estratégicos como o aeronáutico, alguns compostos químicos e matérias-primas específicas. As taxas de 50% seguem valendo para exportações de aço e alumínio.