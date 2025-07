Cessar-fogo 'incondicional' entre Tailândia e Camboja encerra escalada militar e crise diplomática

Os governos da Tailândia e do Camboja anunciaram nesta segunda-feira (28) um cessar-fogo imediato e incondicional, após quatro dias de intensos confrontos na fronteira entre os dois países. A decisão foi divulgada pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que mediou as negociações em seu país, atual presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O acordo entra em vigor à meia-noite e foi classificado como "definitivo" por Anwar, que apareceu ao lado dos líderes tailandês e cambojano. "Este é um passo essencial para restaurar a paz e a segurança na região", afirmou.