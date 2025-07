'Fui torturado': oposição segue amordaçada enquanto Maduro celebra vitória na Venezuela

Nesta segunda-feira (28) completa-se um ano desde a controversa reeleição de Nicolás Maduro, que em 2024 se declarou vencedor sem divulgar os resultados oficiais. A eleição desencadeou uma onda de protestos na Venezuela, durante os quais cerca de 2.500 pessoas foram presas. A vitória eleitoral municipal anunciada hoje pelo presidente Nicolás Maduro, com 285 das 335 prefeituras sob controle do PSUV, reforça o domínio do governo sobre as instituições venezuelanas.

Com informações de Víctor Amaya, correspondente da RFI na Venezuela

"Vitória, vitória popular!", declarou Maduro, afirmando que "a democracia, a paz e a união do povo saíram vencedoras".