Na ONU, França defende 'política de dois Estados' como única 'alternativa' para a paz em Gaza

Não há "alternativa" à solução de dois Estados, israelense e palestino, vivendo lado a lado, defendeu na segunda-feira (28) o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, na abertura de uma Conferência Internacional sobre o tema na ONU. A reunião acontece no contexto de uma flexibilização, decidida no sábado (26) por Israel, sobre as restrições impostas às entregas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

"Somente uma solução política de dois Estados permite responder às aspirações legítimas dos israelenses e palestinos de viver em paz e segurança. Não há alternativa", declarou Barrot, apelando para "medidas concretas" para preservar a perspectiva de um Estado palestino "viável".

A flexibilização de acesso de ajuda humanitária no território palestino, anunciada no sábado à noite por Israel, deve permitir um alívio do sofrimento da população do enclave. Mas a situação política permanece estagnada. A curto prazo, não há perspectivas de cessar-fogo. Israel chamou de volta seus negociadores e, a longo prazo, nenhuma resolução do conflito israelo-palestino parece possível.