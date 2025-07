ONGs acusam Israel de 'genocídio' em Gaza apesar de volta da ajuda humanitária no território palestino

"Nada prepara você para perceber que faz parte de uma sociedade que está cometendo um genocídio. É um momento profundamente doloroso para nós", declarou Yuli Novak, diretora executiva da organização B'Tselem, em um comunicado divulgado aos jornalistas nesta segunda-feira, em Jerusalém. Na ocasião, houve uma coletiva de imprensa para apresentar relatórios com base em investigações de duas ONGs de direitos humanos, a B'Tselem e a Médicos pelos Direitos Humanos de Israel.

O relatório compila um estudo de testemunhos, estatísticas e eventos da política israelense ao longo de "mais de 20 meses".

"A análise da política israelense na Faixa de Gaza e suas consequências horríveis, bem como as declarações de altos funcionários políticos e militares israelenses sobre os objetivos do ataque, nos levam à conclusão inequívoca de que Israel está conduzindo uma ação coordenada com o objetivo de destruir intencionalmente a sociedade palestina na Faixa de Gaza", afirma a investigação.

A ONG médica focou no "desmantelamento deliberado e sistemático do sistema de saúde de Gaza" e conclui que as operações realizadas em Gaza "atendem aos critérios de genocídio, conforme definido na Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, da qual Israel é signatário", de acordo com o comunicado conjunto da B'Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos de Israel.

Ajuda chega, mas é insuficiente

Nesta segunda-feira, Israel anunciou que a ajuda transportada por 120 caminhões foi "distribuída" no território pela ONU e por organizações internacionais, após o anúncio no domingo de uma pausa diária nos combates em vários setores.