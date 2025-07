Turquia terá semana com temperaturas extremas; calor favorece incêndios na Europa

Dezenove vilarejos tiveram que ser evacuados na região de Safranbolu, e mais de 3.500 pessoas ao redor de Bursa.

Desde a semana passada, 14 pessoas morreram combatendo os incêndios, incluindo dez guardas florestais e voluntários presos pelas chamas em Eskisehir, 150 km mais a leste.

Segundo o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mais de 3.000 incêndios foram registrados desde o início do verão, e as autoridades alertam que a situação continuará crítica até outubro.

"A seca é total"

De acordo com um relatório da ONU publicado no início de julho sobre desertificação, 88% do território turco está exposto ao fenômeno: com as mudanças climáticas, as chuvas devem diminuir em um terço até o fim do século, e as temperaturas devem subir entre 5 e 6°C em relação às médias de 1961-1990.

Essas previsões coincidem com os cálculos da AFP com base nos dados do programa Copernicus da União Europeia: os 22 primeiros dias de julho ficaram 1,7°C acima da média de 1981-2010, e julho de 2025 provavelmente será um dos meses de julho mais quentes já registrados na Turquia.