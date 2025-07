UE propõe sanção sem precedentes a Israel com suspensão parcial de financiamento a start-ups

A base jurídica da proposta está no artigo 2º do Acordo de Associação entre Israel e a UE, que estabelece o respeito aos direitos humanos como cláusula essencial. Um relatório interno da Comissão, apresentado aos Estados-membros no final de junho, concluiu que Israel não está respeitando esse compromisso, o que motivou a busca por medidas de retaliação.

A iniciativa da UE reflete uma mudança de tom em relação à postura tradicional de apoio a Israel. Países como França, Espanha e Países Baixos têm pressionado por medidas concretas, enquanto Alemanha e Hungria mantêm posições mais cautelosas, defendendo o direito de Israel à autodefesa. Essa divisão interna evidencia o desafio da UE em formular uma política externa coesa diante de conflitos sensíveis.

Efeitos imediatos

A medida pode abrir precedentes para revisão de outros instrumentos de cooperação, como acordos comerciais e de mobilidade acadêmica. Há também risco de retaliações por parte de Israel, como restrições a pesquisadores europeus.

A proposta pode ainda intensificar o debate sobre os critérios éticos dos programas de financiamento europeus. Universidades e centros de pesquisa já enfrentam dilemas sobre manter parcerias com instituições israelenses, sob risco de serem acusadas de cumplicidade com violações de direitos humanos.

