Acordo UE-Mercosul pode ganhar apoio de produtores de vinhos franceses diante de tarifas dos EUA

Gabriel Picard acredita ainda que "o principal erro" que a UE poderia cometer é não pensar nas consequências do acordo no longo prazo. Segundo ele, "a Europa deve se fortalecer, deve se recompor, deve efetivamente ter um posicionamento muito mais forte em relação aos Estados Unidos, deve ser capaz de assumir uma relação de força bem diferente, primeiro no plano político, depois no plano econômico, no plano industrial e no plano tecnológico".

Patrick Martin, presidente da Medef (Movimento das Empresas da França), a principal organização patronal do país, também destacou os impactos no mercado de vinhos franceses e acrescentou que ainda não está claro se os destilados também sofrerão consequências. No entanto, ele afirmou, também em entrevista à rádio Franceinfo nesta terça-feira, que a França precisará fortalecer outros mercados além dos EUA.

"Precisamos assinar o tratado com o Mercosul, que está em negociação há 25 anos. Ainda há ajustes a fazer, claro", sublinhou Martin.

A Comissão Europeia defende o acordo americano, mesmo que ainda apresente pontos indefinidos sobre quais setores serão mais afetados, pois defende ser "melhor do que uma guerra comercial".