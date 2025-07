Caso do atirador de Nova York alerta para doença mental que pode atingir jogadores de futebol americano

"Essa doença, que pode causar uma série de sintomas comportamentais ? como agressividade, impulsividade, depressão, ansiedade, paranoia e tendências suicidas ? além de sintomas cognitivos progressivos, como perda de memória, é invisível em exames de imagem como a ressonância magnética e só pode ser diagnosticada por meio de autópsia, após a morte da pessoa afetada", explica o jornal.

Desde que foi identificada há 23 anos por Bennet Omalu ? interpretado por Will Smith no filme Um Homem Entre Gigantes (Concussion), lançado em 2016 ? a encefalopatia traumática crônica (ETC) se tornou um verdadeiro pesadelo para a NFL. O cientista fez uma descoberta que causou grande impacto nos Estados Unidos: devido a choques repetidos na cabeça, o estresse celular pode provocar um acúmulo anormal de proteínas, que danifica o sistema nervoso.

Embora as autoridades do futebol americano nos EUA tenham reconhecido a relação entre o esporte e a doença, e tenham implementado protocolos mais rígidos para lidar com concussões, os casos continuam a ser registrados. Desde 2017, um estudo publicado na revista médica JAMA já alertava que a ETC atingia 99% dos cérebros de ex-jogadores da NFL que foram doados para pesquisa científica.

(RFI com agências)