Crise em Gaza se aproxima da fome na Etiópia e em Biafra; Israel resiste à pressão internacional

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas emitiu nesta terça-feira (29) uma declaração contundente sobre a crise humanitária na Faixa de Gaza, comparando a situação atual às grandes fomes do século XX, como as da Etiópia e de Biafra. Apesar do alerta, Israel rejeita a pressão internacional para um cessar-fogo. Nos debates em andamento na ONU, cresce o apoio à solução de dois Estados na região.

Um terço da população de Gaza não come há vários dias. Ross Smith, diretor de emergências do PAM, afirmou que "isso não se parece com nada que tenhamos visto neste século". A organização alertou que cerca de 470 mil pessoas vivem em condições próximas da fome. Outro dado marcante é que 90 mil mulheres e crianças palestinas precisam de tratamento nutricional com urgência. Para a maioria da população de Gaza, a ajuda alimentar internacional é a única fonte de comida.

O PAM calcula que seriam necessárias mais de 62 mil toneladas de alimentos por mês para atender os 2,1 milhões de habitantes do território palestino, três vezes mais do que foi distribuído pelo programa desde a reabertura das fronteiras por Israel, que organiza a entrada de ajuda humanitária no enclave.