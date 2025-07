EUA: Trump entra em campanha para evitar derrota republicana nas eleições de meio de mandato

Com a sua lei orçamentária aprovada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se lança agora em uma nova batalha: as eleições legislativas de meio de mandato. Em 3 de novembro de 2026, os eleitores americanos irão renovar os 435 assentos da Câmara dos Representantes e um terço dos 100 assentos do Senado. Uma derrota do seu partido dificultaria a continuidade do seu programa de governo. Além disso, poderia abrir caminho para investigações no Congresso e um eventual processo de impeachment.

O desafio é grande para o Partido Republicano, que detém apenas uma estreita maioria nas duas casas do Congresso.

"O mais importante para Donald Trump é manter a maioria republicana no Senado, onde as votações têm sido decididas por uma margem mínima desde o início do seu mandato", destaca Antoine Yoshinaka, professor de ciência política da Universidade Estadual de Nova York. "É pelo Senado que passam as confirmações dos membros da administração federal e dos juízes que ele nomeia."