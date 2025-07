Falta de firmeza dos europeus na negociação do acordo com Trump custará milhares de empregos na UE

Quanto aos setores poupados pelo tarifaço de Trump, podemos citar os produtos farmacêuticos que encabeçam a lista das exportações europeias para os EUA. Eles devem permanecer isentos de qualquer alíquota. Porém, se Trump mudar de ideia, Bruxelas já adiantou que haverá retaliações. Segundo a Eurostat, agência de estatísticas da UE, a Europa exportou cerca de € 120 bilhões de fármacos no ano passado para o mercado americano, o equivalente a 22,5% do total dos bens europeus exportados para os EUA.

Tarifas zero também serão aplicadas em outros setores estratégicos, como aeronaves e peças de aeronaves, alguns produtos químicos, equipamentos semicondutores e certos produtos agrícolas, além de matérias-primas essenciais.

Impacto geopolítico

A explicação oficial é a de que a Europa quer acabar com toda a dependência do gás da Rússia, que ainda fornece 20% do gás natural liquefeito (GNL) para a União Europeia, por isso, o pacto prevê que os europeus comprem US$ 750 bilhões em produtos energéticos americanos - gás natural liquefeito, petróleo e combustíveis nucleares - nos próximos três anos e invistam US$ 600 bilhões nos EUA, incluindo a aquisição de equipamentos militares produzidos no país.

Segundo analistas, a Comissão Europeia não tem nenhum poder sobre o mercado de petróleo e gás e que, ao fechar o acordo com os EUA, Von der Leyen agiu além dos limites definidos pelo seu mandato. Na semana passada, Von der Leyen se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. Foi um encontro tenso marcado, principalmente, pelas disputas comerciais. Agora, Pequim vê a União Europeia concedendo praticamente tudo aos EUA. A fragilidade dos europeus nas negociações com Trump pode encorajar os chineses a serem tão inflexíveis quanto os americanos.