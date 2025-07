França alerta para riscos da moda das marquinhas de bronzeamento exibidas nas redes sociais

Embora esse tipo de conteúdo reapareça a cada verão nas redes sociais, a tendência vem ganhando proporções inéditas desde janeiro deste ano, inicialmente na Austrália, antes de chegar na Europa nas últimas semanas. Impulsionado por influenciadores que exibem e promovem suas marcas de bronzeado, a hashtag #sunburnttanlines ultrapassou 200 milhões de visualizações no TikTok. O fenômeno voltou a viralizar, com termo #tanlines acumulando mais de 1,2 milhão de publicações no Instagram.

Diante dessa tendência, o ministro francês da Saúde, Yannick Neuder, se manifestou em um vídeo postado nas redes sociais nesta segunda-feira (28). "Queimar a pele intencionalmente para uma gravação no TikTok ou Instagram é algo que venho observando nas últimas semanas com os sun tattoos e burn lines. É preciso parar com isso, é muito perigoso. [...] Sua pele é sua vida, você só tem uma; não a sacrifique por 30 segundos de fama".

O ministro critica o bronzeamento extremo e lembra que, quando a pele é queimada pelo sol, "os raios UV atingem o DNA da pele e essa exposição não apenas acelera o envelhecimento, como também aumento o risco de câncer".

? Sun-tattoo, burn-lines, tan-lines... ne sacrifiez pas votre peau pour 30sec de buzz !



C'est très dangereux, je vous explique tout ! ?? pic.twitter.com/6UQqUAbqiQ ? Dr. Yannick Neuder (@yannickneuder) July 28, 2025

Os especialistas em saúde apoiam o alerta do ministro. O dermatologista oncologista Marc Perrussel enfatiza que as consequências imediatas são graves. "Trata-se de uma queimadura. À noite, há a possibilidade de desenvolver bolhas nas áreas muito vermelhas e dolorosas, com cicatrização que pode deixar marcas permanentes", detalha.