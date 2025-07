Inundações na China matam 30 pessoas e deixam milhares desabrigados

O distrito de Miyun, ao nordeste de Pequim, foi um dos mais afetados. Repórteres da AFP que estavam na região observaram tratores resgatando pessoas, enquanto os socorristas lutavam com a água até os joelhos. Em Mujiayu, um reservatório liberou um volume intenso de água, enquanto ambulâncias e veículos militares percorriam as ruas alagadas. Linhas de eletricidade foram cortadas pelas enxurradas, e os bombeiros resgataram 48 pessoas presas em um centro de cuidados para idosos, conforme relatado pela CCTV, a emissora pública chinesa.

Na província de Hebei, que circunda a capital, um deslizamento de terra em uma aldeia resultou na morte de quatro pessoas e deixou oito desaparecidas na segunda-feira, segundo a mesma emissora. As autoridades locais emitiram um alerta de inundações repentinas, que permaneceu em vigor até a noite de terça-feira. Chengde, a capital regional, e seus arredores estão sob o mais alto nível de alerta.

Na noite de segunda-feira, o presidente chinês Xi Jinping pediu às autoridades que acelerassem os esforços para proteger os moradores das áreas em risco de inundação. O governo liberou ainda 350 milhões de yuans (mais de R$ 260 milhões na cotação atual) para operações de resgate em nove regiões afetadas pelas chuvas intensas, além de 200 milhões de yuans (mais de R$ 150 milhões) destinados exclusivamente a Pequim.

As inundações são um fenômeno recorrente na China, devido à sua geografia, clima e à grande densidade populacional em áreas propensas a enchentes. Chuvas repentinas na província de Shandong já haviam causado a morte de duas pessoas e deixado dez desaparecidas este mês. Além disso, um deslizamento de terra em uma rodovia na província de Sichuan, no sudoeste do país, resultou na morte de cinco pessoas.

Há pouco mais de um mês, mais de 80 mil de pessoas também tiveram que ser retiradas da província de Guizhou, no sudoeste da China, depois das enchentes que atingiram a região. Em julho de 2021, a província de Henan, especialmente sua capital, Zhengzhou, foi severamente afetada por chuvas recordes, resultando em 302 mortes.