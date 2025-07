Ultimato de Trump a Putin expõe fragilidade diplomática e eleva tensão global, diz especialista

Em entrevista à RFI, Vinícius Mariano de Carvalho, professor de Estudos brasileiros e latino-americanos da Kings College em Londres, analisou a abordagem do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à guerra na Ucrânia. Segundo o especialista, os ultimatos de Trump a Vladimir Putin são mais uma "bravata política" do que uma manobra com efeito prático, podendo inclusive catalisar a reconfiguração de alianças globais e a ascensão de novos atores no cenário diplomático.

As declarações recentes de Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia acenderam mais um sinal de alerta no cenário internacional. Ao afirmar que encerraria o conflito em "10 a 12 dias", sob ameaça de impor sanções severas à Rússia, o presidente dos Estados Unidos não apenas chamou a atenção para sua política externa agressiva, como também reposicionou os termos do debate sobre a escalada da guerra no Leste Europeu.

Para o professor Vinícius Mariano de Carvalho, titular de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos no Departamento de War Studies do King's College London, trata-se de mais uma bravata política que pode ter efeitos graves sobre a já frágil arquitetura diplomática internacional. "Parece que é como um wishful thinking, o Trump fala essas coisas imaginando uma realidade possível a partir daquilo que é o desejo dele. Parece-me que é uma dessas bravatas políticas, uma retórica que soa bem para seu público, mas que não terá efeito prático nenhum", afirma o especialista.