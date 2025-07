Com reféns detidos em Gaza, israelenses descartam debate sobre Estado palestino

Essas declarações soam inimagináveis hoje em Israel. Mas Lapid fez as afirmações em setembro de 2022, durante seu primeiro e único discurso como líder de Israel na Assembleia Geral da ONU. No final do ano, o chamado "governo da mudança" israelense caiu. E, como resultado de mais uma eleição, Benjamin Netanyahu voltou a ocupar o cargo de primeiro-ministro.

Violência na Cisjordânia

Em mais um episódio de violência na Cisjordânia, o ativista palestino Awdah Hathaleen foi morto na segunda-feira (28) pelo colono israelense Yinon Levi em frente a um centro comunitário numa pequena cidade próxima a Hebron.

O ativista palestino, que também era jornalista, trabalhou na produção de "No Other Land", que ganhou o Oscar de melhor documentário no início deste ano.

O filme, uma produção conjunta dirigida por israelenses e palestinos, documenta a luta de moradores para impedir a destruição pelo Exército de Israel de comunidades palestinas na Cisjordânia.

O colono que matou o ativista havia recebido sanções de Estados Unidos e União Europeia em 2024 por ataques contra palestinos. Mas o governo Trump voltou atrás e decidiu levantar as sanções no início deste ano.