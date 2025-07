Condenação de Uribe na Colômbia reacende debate sobre ligação entre milícias e política

"No caso específico do paramilitarismo, os juízes e as juízas na Colômbia demonstraram que grande parte da classe política regional se aliou a grupos paramilitares. Houve dezenas de deputados e senadores condenados por suas ligações com esses grupos paramilitares nos anos 2000 e 2010. O próprio primo de Álvaro Uribe, que era senador, foi condenado por vínculos com os paramilitares. A responsabilidade do Exército já foi estabelecida", detalha o especialista.

"O único ponto que ainda não foi plenamente estabelecido do ponto de vista judicial é a responsabilidade que possa ter existido por parte da Presidência da República na formação desses grupos e nos crimes de guerra e crimes contra a humanidade que possam ter sido cometidos", conclui.

Justiça e reconciliação

O senador de esquerda Iván Cepeda, que há 13 anos lidera investigações sobre os laços entre Uribe e o paramilitarismo, acredita que essa condenação pode representar um ponto de virada rumo à reconciliação nacional. Segundo ele, a verdade e a justiça são elementos fundamentais para reparar as vítimas dos crimes cometidos pelos grupos armados ilegais.