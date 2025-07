Fenômeno no Brasil, 'morango do amor' chega à Europa pelas mãos de confeiteiras radicadas no exterior

A tendência, impulsionada principalmente por vídeos no TikTok, Instagram e Kwai mostrando a camada caramelizada estalando ao ser mordida fez o morango açucarado virar uma verdadeira febre no Brasil. Somente no TikTok, foram registrados mais de 50 milhões de visualizações nos primeiros dias de viralização.

No final de julho de 2025, o "Morango do Amor" ainda está bombando nas redes sociais brasileiras, movimentando a rotina das confeitarias no país ? e agora também ganhando repercussão na Europa.

Brasileiros fora do Brasil, mas conectados às trends do país

Impulsionado pela intensa propaganda orgânica nas redes, o doce passou a aparecer com frequência nos perfis de quem vive fora do Brasil, mas mantém contato com o país pela internet.

As imagens que dão água na boca se espalharam rapidamente. Até nos grupos de família e amigos, nos aplicativos de conversa, a tendência culinária marcou presença. A arquiteta Clara Freitas, de 29 anos, foi uma das influenciadas pelas redes sociais e assim que soube das vendas no evento Paris Plages, à beira do rio Sena, correu para experimentar. Este ano, a programação de verão da capital francesa é dedicada ao Brasil, no âmbito do Ano do Brasil na França.

"Eu via não só os influenciadores postando, mas minha família também ficava me mandando imagens e falando que é super bom. Aí eu quis comprar. Fiquei sem entender o hype todo, talvez por ser um doce bonito", cogita a jovem.