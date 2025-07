Greve de taxistas em Angola termina em 22 mortes e mais de mil prisões

"Nos últimos dois dias, registraram-se ações que configuram atos de vandalismo e que colocaram em risco a segurança pública da província de Luanda, com destaque também para as províncias do Huambo, Benguela e Huíla", afirmou.

O Ministério do Interior informou que as forças da ordem seguem mobilizadas para garantir a normalidade da vida social no país. No entanto, os eventos levantam questões sobre a resposta do Estado às demandas populares, a escalada da repressão e o papel da juventude na luta por condições básicas de vida.

O ativista Rafael Marques afirmou à agência Lusa que a única pessoa que parece ter cabeça para pensar no país é o Presidente, que, segundo ele, não sabe governar, é extremamente incompetente e se cercou de pessoas tão incompetentes quanto ele.

Ele acrescentou que "nada funciona no país" e que essa é a razão pela qual há atualmente "uma verdadeira crise de segurança pública em Luanda". De acordo com o ativista, atos básicos de vandalismo foram suficientes para isolar o centro da cidade e transformar áreas urbanas periféricas em zonas de desordem. Marques ainda considera que essa situação pode se agravar, pois agora as pessoas percebem as fragilidades do próprio regime.

O que começou como uma greve por preços justos pode facilmente se transformar em protesto contra mecanismos de exclusão, revelando uma realidade muitas vezes ignorada pela imprensa internacional.