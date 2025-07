Imprensa italiana descreve vida de Zambelli em Roma antes da prisão: 'Clandestinidade dourada'

O Corriere della Sera, um dos jornais de maior prestígio da Itália, detalhou o histórico da deputada, mencionando a sua fuga do Brasil em 25 de maio pela Argentina e, posteriormente, pelos Estados Unidos.

Carla #Zambelli e' in una casa a Roma. Ho comunicato alla polizia l'indirizzo ed in questo momento la polizia ha identificato Zambelli.

Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polizia esta identificando Zambelli. pic.twitter.com/UWDg3j7Hen ? Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) July 29, 2025

O periódico também destacou a proximidade de Zambelli com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua reação, reproduzida por diversos veículos italianos: "Tenho passaporte italiano. Sou intocável na Itália. Não podem me extraditar de um país do qual sou cidadã", disse ela à CNN Brasil, provocando discussões sobre os limites da imunidade diplomática e as implicações da dupla cidadania.

Emissoras e jornais italianos observam que haverá um possível embate entre os sistemas judiciários do Brasil e da Itália.

Já o La Repubblica, que conseguiu entrevistar Zambelli momentos antes dela ser presa, na periferia de Roma, destacou a defesa da parlamentar. "Sou inocente, não tenho nada a esconder. Fui condenada por motivos políticos. Vim para a Itália porque sou italiana e gostaria de continuar a viver aqui", afirmou.

O mesmo diário também publicou textos que exploram os laços entre a extrema direita italiana e brasileira, com os títulos "Salvini quer se encontrar com a brasileira Zambelli", "Todos os laços da Liga com o bolsonarismo" e "Presa em Roma a deputada ítalo-brasileira Zambelli: 'Fui perseguida'", evidenciando como o caso ultrapassou as fronteiras jurídicas e adentrou o debate político europeu.