Israel cogita anexar Gaza enquanto Reino Unido e França avançam em apoio à Palestina

Israel considera as iniciativas uma recompensa ao terrorismo do Hamas. O grupo foi responsável por ataques em outubro de 2023 que resultaram na morte de mais de mil israelenses e no sequestro de centenas. Desde então, o cerco militar israelense sobre Gaza provocou a morte de mais de 60 mil palestinos, segundo autoridades locais. Organizações israelenses de direitos humanos, como B'Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos, passaram a classificar as ações do governo como genocidas.

A proposta de anexação territorial ganhou força na Knesset, com parlamentares do Likud aprovando resoluções que preveem a incorporação da Cisjordânia e uma eventual reinstalação de colônias judaicas em Gaza. Ministros da ala ultranacionalista, como Bezalel Smotrich, defendem publicamente a anexação total dos territórios palestinos.

Nos bastidores, ideias como a sugerida pelo presidente Donald Trump ? de transformar Gaza na "Riviera do Oriente Médio" ? voltam a circular.

Pressão internacional se intensifica

Em meio ao impasse, o cenário humanitário se agrava. O IPC, órgão internacional que monitora crises alimentares, alertou para o risco iminente de fome em larga escala na Faixa de Gaza. As negociações por um cessar-fogo permanecem paralisadas, enquanto emissários internacionais tentam desbloquear as tratativas.