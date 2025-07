Lula desafia Trump e defende soberania brasileira em rara entrevista ao New York Times

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu sua primeira entrevista ao The New York Times em 13 anos, em meio à tensão diplomática provocada pela decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Lula criticou duramente a postura do presidente norte-americano e defendeu o Brasil com firmeza.

Segundo Lula, Trump está tentando pressionar o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, com ameaças comerciais, enquanto ignora as tentativas de diálogo por parte do governo brasileiro. "Pode ter certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência", afirmou. "Trato todos com muito respeito. Mas quero ser tratado com respeito", declarou o presidente brasileiro.

Trump justificou as tarifas como resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022. Lula rebateu: "Talvez ele não saiba que, aqui no Brasil, o Judiciário é independente".