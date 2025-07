'Não vejo nada da ajuda que chega': doações humanitárias são revendidas clandestinamente em Gaza

Sob pressão internacional, Israel anunciou pausas humanitárias diárias no conflito em Gaza. Essas interrupções visam permitir o envio de alimentos, principalmente por via aérea e por alguns pontos de passagem terrestre, como Zikim, no norte do enclave. Mas, na prática, a distribuição virou um caos: nos arredores dos caminhões que transportam os mantimentos, dezenas de palestinos arriscam a vida para conseguir comida ? que alguns acabam revendendo nos mercados locais.

Com informações dos correspondentes da RFI Rami Al Meghari, na Faixa de Gaza, e Aabla Jounaïdi, em Jerusalém

O quilo do tomate pode chegar a 100 shekels, cerca de R$ 160. Há meses, a população de Gaza esqueceu o sabor de certos vegetais. Farinha e açúcar agora são vendidos por grama. Um mercado paralelo alimentado por mercadorias arrancadas dos caminhões que entraram em Gaza nos últimos dias ? sem, no entanto, provocar queda nos preços.