Ondas gigantes são esperadas na Polinésia Francesa e podem atingir até a América do Sul

Japão e Havaí reduzem os alertas

Nos Estados Unidos, as autoridades do condado de Havaí cancelaram na madrugada de terça para quarta-feira a ordem de evacuação nas áreas costeiras. "Tenham cuidado ao retornar e fiquem atentos aos danos", alertou o departamento de defesa civil na rede X (antigo Twitter), logo após o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico rebaixar o alerta para um simples aviso. Também foram emitidos alertas ao longo da costa oeste da América do Norte, do Alasca até a Califórnia.

No Japão, a agência meteorológica revisou seus alertas, mantendo-os apenas nas regiões do norte. Imagens ao vivo mostraram pessoas deixando as áreas costeiras de carro ou a pé, especialmente na ilha de Hokkaido. Um tsunami de 1,3 metro foi registrado no porto de Miyagi.

Alerta segue na Polinésia Francesa

Na Polinésia Francesa, o alerta permanece ativo. Ondas de até quatro metros são esperadas entre terça à noite e quarta-feira nas ilhas Marquesas. Segundo o Alto Comissariado, uma onda entre 1,1 e 4 metros deve atingir as ilhas Ua Huka, Nuku Hiva e Hiva Oa a partir das 00h57 (horário local).

A população dessas áreas foi levada a locais seguros e se prepara para passar a noite abrigada, segundo Xavier Marotel, secretário-geral do Alto Comissariado. "É um fenômeno que deve ocorrer durante a madrugada e pode durar de quatro a seis horas. Pode haver uma segunda ou até terceira onda. É algo comum, então é essencial permanecer em segurança por todo o período e não achar que acabou após a primeira onda", disse ele.