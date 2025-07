Terremoto seguido de tsunami no Pacífico é o mais forte no oeste da Rússia em 73 anos

Um dos terremotos mais fortes já registrados no extremo oriente da Rússia, atingiu na manhã desta quarta-feira (30) a região da península de Kamchatka. Com magnitude de 8,8 na escala Richter e epicentro a cerca de 126 km a sudeste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky, o tremor provocou alertas de tsunami em diversos países do Pacífico e gerou ondas de até quatro metros, além de retiradas em massa de moradores de regiões costeiras na Rússia, Japão, Havaí e outros territórios. O Centro de Alerta do Pacífico já rebaixou o nível de alerta para tsunami no Havaí.

Na Rússia, o impacto foi sentido com maior intensidade na cidade portuária de Severo-Kurilsk e no distrito de Elizovsky, onde as autoridades confirmaram a chegada de ondas entre três e quatro metros de altura.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram ruas completamente alagadas e prédios submersos, enquanto cerca de dois mil moradores foram retiradas às pressas do local. Várias pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave, segundo as autoridades. "As paredes tremiam. Ainda bem que já tínhamos uma mala pronta perto da porta com roupas e água. Corremos para fora assim que o chão começou a sacudir", contou uma moradora à imprensa estatal Zvezda.