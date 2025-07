Washington impõe sanções a Alexandre de Moraes em ataque inédito contra autoridade brasileira

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (30) uma série de sanções contra o juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, acusado por Washington de "prisões arbitrárias" e desrespeito à "liberdade de expressão". É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida à lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros.

O Tesouro americano considera que Moraes aproveitou sua posição para "perseguir oponentes políticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, redes sociais americanas e outras empresas americanas e internacionais".

O ex-presidente brasileiro, que é um aliado de Donald Trump, está sendo processado no Brasil por uma suposta tentativa de golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022.