Ausência de argumentos técnicos escancara viés político do tarifaço de Trump contra Brasil

As justificativas deixam explícita a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal ? que impôs regras mais rígidas à atuação das Big Techs no Brasil e está prestes a condenar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado ? além da tentativa de desgastar o governo Lula, defensor de um maior protagonismo do Sul Global.

Um total de 694 itens da pauta comercial entre os dois países foi retirado da tarifa extra, mas outros produtos ? que no ano passado representaram quase 60% do valor exportado aos EUA ? continuam sendo sobretaxados. A nova data prevista para o reajuste tarifário é 6 de agosto, o que dá sete dias a mais para que empresários afetados e o governo busquem uma solução.

Atuação do clã Bolsonaro

Diante da atuação de Eduardo Bolsonaro em solo americano, governistas atribuem os prejuízos financeiros ao clã Bolsonaro. "Que vergonha o que esse Trump está fazendo com os Estados Unidos. Isso não é mais uma democracia, é um projeto autoritário. E que vergonha essa família Bolsonaro. Traidores da pátria, conspirando contra o Brasil", disparou o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ).

No mesmo dia em que assinou o decreto das tarifas, o governo Trump impôs novas sanções a Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, criada para punir ditadores ao redor do mundo. Essa legislação pode dificultar, por exemplo, o acesso de Moraes a serviços prestados por empresas americanas, como as de cartão de crédito.

Bolsonaristas comemoraram os ataques ao magistrado. Já as manifestações em defesa do decreto tarifário foram bem mais raras ? embora alguns tenham tentado justificar as taxas, sem esconder os objetivos políticos.