Escalada verbal entre Trump e Medvedev reacende temor de confronto nuclear

"Mão Morta"

Trump havia dado um prazo de dez dias para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo, sob pena de enfrentar sanções econômicas mais duras. Em resposta, Medvedev publicou em seu canal no Telegram que "cada novo ultimato de Trump é um passo em direção à guerra". Ele ainda fez referência ao sistema soviético de dissuasão nuclear conhecido como "Mão Morta", projetado para lançar mísseis automaticamente caso a liderança russa fosse eliminada

"Trump deveria se lembrar de como a lendária 'Mão Morta' pode ser perigosa", escreveu Medvedev, em tom de advertência. Ele também afirmou que a reação do presidente americano apenas reforça a convicção de que a Rússia está no caminho certo e deve manter sua atual política externa.

A escalada verbal ocorre em um momento de crescente pressão internacional sobre Moscou. Trump, que busca reforçar sua imagem de liderança firme em política externa, também criticou a Índia, um dos principais compradores de petróleo russo, dizendo que "não se importa com o que façam", acusando o país de manter tarifas comerciais "entre as mais altas do mundo".

Desde a invasão da Ucrânia, em 2022, Medvedev tem adotado uma postura cada vez mais agressiva em relação ao Ocidente, frequentemente recorrendo a ameaças nucleares em suas declarações públicas. Analistas divergem sobre o peso real de suas falas: enquanto alguns as veem como retórica inflamada, outros acreditam que refletem a linha dura atualmente dominante no Kremlin.