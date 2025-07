'Estamos só no começo da crise', diz cientista político sobre desdobramentos do tarifaço de Trump

RFI: O senhor está falando do Eduardo Bolsonaro?

Gaspard Estrada: Exatamente. Não tem o Eduardo Bolsonaro no caso do México. Então, é evidente que isso faz com que a negociação entre os dois países possa acontecer de uma maneira muito mais racional e que os interesses não só dos Estados, mas também os interesses empresariais, sejam ouvidos de maneira muito mais clara pelas autoridades americanas. A meu ver, esse é o grande diferencial entre México e Estados Unidos e Brasil.

RFI: O fato de alguns setores da economia brasileira, setores estratégicos, não terem sido taxados, como aviação, por exemplo, já mostra que houve uma pré-negociação com outros atores, como o Congresso norte-americano, empresas ou aliados europeus, para preparar o terreno para esse tarifaço?

Gaspard Estrada: Eu acho que o setor privado brasileiro tem tido sucesso em justamente conseguir destravar algumas partes dessa tarifa. Penso, em particular, no trabalho que foi feito pelo presidente da Embraer nos Estados Unidos, que teve mais reuniões com membros do gabinete do governo do Donald Trump do que o próprio Geraldo Alckmin, que só falou com o secretário de Comércio. Eu acho que essas gestões permitiram que a Embraer escapasse dessa tarifa.

RFI: Um dos fatores que pode ajudar o Brasil a superar os impactos imediatos desse tarifaço é o fato do país não ser mais tão dependente das trocas comerciais com os Estados Unidos como há 20 anos. Do ponto de vista latino-americano, você vê algum espaço para uma resposta regional a essas medidas de Washington?

Gaspard Estrada: Eu acho difícil do ponto de vista regional, no sentido de que muitos dos países, pelo menos na América do Sul, concorrem entre si para exportar alguns produtos para os Estados Unidos. Agora, por outro lado, o que existe é uma capacidade de negociação que é maior por parte de um país como o Brasil, pela diversidade da sua matriz econômica, que justamente permite ter uma dependência menor dos Estados Unidos ? o que não é o caso da maioria dos países da região. Alguns dirigentes têm tentado ter uma visão mais assertiva e falar de maneira mais direta com o presidente norte-americano, como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o presidente [José Raúl] Mulino, do Panamá. Infelizmente, a relação econômica desses países com os Estados Unidos fez com que, poucas horas após essas declarações, eles tiveram que recuar, porque a realidade econômica se impôs. O que permite ao Brasil ter esse tipo de reação é justamente essa diversificação das relações econômicas externas. Eu acho que isso, para o Brasil, é um grande ativo.