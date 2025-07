'Estou em ótima forma': Léon Marchand é tricampeão mundial nos 200 m medley em Singapura

Marchand já havia conquistado os títulos nessa prova em Budapeste, em 2022, e em Fukuoka, em 2023. Ele também é o vencedor dos 200 m medley nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

À época, foi comparado a uma figura mitológica: "Ele é Posêidon", disse o nadador francês Yohann Ndoye Brouard, em alusão ao deus grego do mar. "Ele é o Aquaman! De onde ele tira tanto ar para ficar debaixo d'água?", comentou o atleta, em entrevista ao jornal Le Monde.

Competindo na raia 4 nesta quinta-feira, Léon Marchand assumiu a liderança na prova dos 200 m quatro estilos após o nado borboleta. Shaine Casas e Hubert Kós, seus parceiros de treino ao lado do técnico americano Bob Bowman, em Austin, no Texas, resistiram. O húngaro ficou 0,32 segundo atrás de Marchand, que, como de costume, aumentou a diferença no nado peito.

O francês venceu a prova com 0,62 segundo de vantagem sobre o americano e 1,66 sobre o húngaro.

"Hoje fiquei lado a lado com o Shaine, então foi um pouco mais equilibrado, mas foi ótimo. Me diverti muito", disse Marchand na zona mista da imprensa, após a prova. "Dormi muito mal ontem à noite. Estava com muita adrenalina. Tentei ler, me acalmar, mas não foi fácil. Era uma final e havia um título a conquistar", contou sobre a noite mal dormida. "Eu sabia que o Shaine iria largar rápido. Foi uma batalha até o fim", completou.

Seis ouros mundiais

"Um sexto título mundial é incrível. Não sei bem o que dizer. É o meu terceiro nos 200 m medley. É uma disciplina que eu gosto, é muito divertida. Vamos ver até onde consigo chegar", disse. Marchand admitiu, contudo, que "precisa melhorar o nado livre". Para Léon Marchand, essa medalha mostra que ele está "em ótima forma".