Família francesa perde processo contra Bayer-Monsanto por malformação congênita de filho

Nascido com o esôfago e a traqueia malformados ? que não se separaram corretamente ?, Théo passou por 55 cirurgias que lhe permitem se alimentar normalmente, respirar e falar por um orifício na garganta.

Sua mãe, Sabine Grataloup, está convencida de que a deficiência do filho se originou em agosto de 2006, quando ela estava grávida e usou o Glyper ? um genérico do herbicida Roundup, da Monsanto, à base de glifosato ? para capinar uma pista de equitação.

O tribunal julgou "inadmissíveis os pedidos da família Grataloup com base na responsabilidade civil extracontratual contra a empresa" Bayer-Monsanto, segundo decisão consultada pela AFP.

De acordo com a sentença, a família de Théo não apresentou provas suficientes de que o glifosato da Bayer-Monsanto foi, de fato, utilizado por Sabine Grataloup.

As declarações da mãe de Théo "não são corroboradas por nenhuma fatura ou outro documento que comprove a compra de um galão de Glyper no verão de 2005, que poderia ter sido usado no verão de 2006", escreve o tribunal.

Também foi observado que as fotografias apresentadas pela família, de um galão de Glyper supostamente usado naquele verão por Sabine Grataloup e distribuído pela empresa Novajardin, não poderiam corresponder ao produto comprado em 2005, pois à época era distribuído por outra empresa.