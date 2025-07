França abre inquérito contra bolsista palestina acusada de 'promover terrorismo"

O Ministério Público de Lille, no norte da França, anunciou nesta quinta-feira (31) que abriu um inquérito sobre postagens feitas em redes sociais por uma estudante palestina, natural de Gaza, que estudava no Instituto de Ciência Políticas (Sciences Po) de Lille, no norte da França. A matrícula da aluna foi cancelada na quarta-feira (29).

A investigação por "glorificar o terrorismo e crimes contra a humanidade" foi iniciada depois que as autoridades francesas analisaram as postagens de teor fortemente antissemita publiicadas pela estudante palestina. A jovem agora "deve deixar o país", segundo uma fonte diplomática francesa informou à AFP.

A promotora pública de Lille, Carole Etienne, explicou que "uma investigação foi aberta sobre o uso de um serviço de comunicação pública online para a promoção do terrorismo e de crimes contra a humanidade".