Israel intensifica bombardeios contra o Hezbollah no Líbano e pressiona por desarmamento

A tensão entre Israel e o Hezbollah voltou a aumentar nesta quinta-feira (31), com novos bombardeios israelenses contra alvos estratégicos do grupo libanês no leste e sul do Líbano. Segundo o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, os ataques visaram "infraestruturas terroristas", incluindo um importante centro de produção de mísseis de precisão do Hezbollah, localizado na região da planície do Bekaa.

Conforme o Exército israelense, os alvos incluíram fábricas de explosivos e um complexo subterrâneo dedicado à produção e armazenamento de armamentos estratégicos. As autoridades militares afirmam que o Hezbollah tentava reabilitar essas instalações, em violação direta ao acordo de cessar-fogo firmado entre os dois países, em novembro de 2024.

A Agência Nacional de Informação do Líbano confirmou múltiplos ataques aéreos nas regiões oriental e meridional do país. O ministro Katz declarou que "qualquer tentativa do Hezbollah de se reestruturar ou ameaçar novamente será respondida com intensidade implacável" e responsabilizou o governo libanês por impedir violações do acordo.