México consegue moratória de 90 dias para o tarifaço de Trump no último momento

O projeto de Donald Trump para uma nova ordem no comércio internacional enfrenta um teste decisivo nesta quinta-feira (31), com dezenas de países ainda tentando fechar acordos bilaterais com os Estados Unidos antes do prazo final, à meia-noite. Entre os que conseguiram algum avanço, destacam-se México, Coreia do Sul, União Europeia e Japão ? enquanto o Brasil foi alvo de uma tarifação agressiva, com alíquotas de até 50%, apesar de concessões pontuais.

O México, vizinho estratégico e parceiro-chave na indústria automotiva, conseguiu uma prorrogação de 90 dias para evitar o aumento das tarifas, inicialmente previsto para esta sexta-feira (1°). O anúncio veio após uma conversa telefônica entre Trump e a presidente Claudia Sheinbaum.

O acordo firmado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para adiar as tarifas sobre as exportações mexicanas por 90 dias "preserva" o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) com o Canadá, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quinta-feira (31).