Sob pressão e de olho na adesão à UE, Zelensky avança em medidas anticorrupção exigidas por Bruxelas

Três promessas não cumpridas

A independência dos organismos encarregados de combater a corrupção não é o único tema delicado na agenda de Zelensky. Na sexta-feira passada, a Comissão Europeia bloqueou o pagamento de um terço dos € 4,5 bilhões em ajuda a Kiev devido ao não cumprimento de três reformas prometidas: a descentralização da organização territorial, a seleção de juízes para o Tribunal Superior Anticorrupção e a regulamentação da agência ARMA, responsável por recuperar ativos oriundos de esquemas corruptos.

Em resposta à crescente pressão, Zelensky assinou no domingo a terceira dessas reformas, após duas semanas de espera pela ratificação e meses de bloqueio no parlamento. A reforma dessa agência é uma demanda "histórica" das organizações não governamentais, "desde antes da invasão russa", segundo Ryzhenko.

A assinatura final veio acompanhada de resistência por parte de muitos deputados. "Houve muita oposição política durante muito tempo e foi impossível realizar a reforma. Não havia apoio no Parlamento, já que se trata de ativos de processos penais de casos de corrupção, e o parlamento está cheio de deputados que automaticamente seriam afetados pelo bom funcionamento da agência de recuperação de ativos", explica Ryzhenko.

Tarefas pendentes

Com a reforma da ARMA aprovada, a entidade entra agora em um período de transição, no qual deverá renovar seus cargos executivos e colaborar de forma mais eficaz com as autoridades judiciais para investigar casos de corrupção, rastrear os ativos desviados, administrá-los e devolvê-los ao Estado.