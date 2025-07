Trump confirma tarifaço ao Brasil e impõe sobretaxas a cerca de 80 países a partir de sexta

Fontes do Itamaraty confirmaram que Vieira se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em um encontro considerado estratégico diante da entrada em vigor das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A proximidade de Rubio com Trump é vista como um canal essencial de interlocução.

No mesmo dia, uma comitiva de senadores brasileiros concluiu uma série de reuniões na capital americana com parlamentares e empresários dos Estados Unidos. O grupo, que não buscou contato com a Casa Branca, concentrou esforços em abrir canais de diálogo com o setor privado e o Congresso, que pressionam por soluções para reduzir o impacto das tarifas.

A senadora Tereza Cristina destacou o caráter inicial da viagem:

"O que nós fizemos aqui nesses dois dias foi abrir portas, quebrar o gelo, conversar com empresas, políticos e interlocutores. Vamos ter muito tempo ainda de negociação, e o diálogo vai continuar. As exceções ao tarifaço são uma boa notícia", afirmou.

O esforço diplomático ocorreu no mesmo dia em que o Tesouro americano anunciou sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, no âmbito do programa Global Magnitsky, por alegadas violações de direitos humanos.

Países afetados pela nova rodada de tarifas

Além do Brasil, outras economias também devem ser atingidas pela nova rodada de tarifas de Trump: