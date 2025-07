Zelensky pede "mudança de regime" na Rússia após novos bombardeios em Kiev

Além dos sete mortos, o ataque com drones e mísseis ocorrido nessa madrugada também deixou ao menos cinquenta feridos, segundo o último balanço oficial. Zelensky informou nas redes sociais que um menino de seis anos está entre as vítimas. Nove crianças estão entre os feridos, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, via Telegram.

O presidente ucraniano denunciou um "novo espetáculo mortal" por parte da Rússia, enquanto os Estados Unidos pressionam Moscou a encerrar a invasão da Ucrânia, que já dura mais de três anos.

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou durante a noite "309 drones" e "oito mísseis de cruzeiro" contra o país, tendo Kiev como principal alvo. O exército ucraniano afirmou ter abatido 288 drones e três mísseis.

Testemunhas que estavam no local de uma das explosões relataram prédios residenciais destruídos e carros queimados. Bombeiros tentavam apagar focos de incêndio, enquanto equipes de resgate buscavam sobreviventes entre os escombros.

Descrevendo "uma manhã horrível em Kiev", onde "prédios residenciais foram destruídos e escolas e hospitais danificados", o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriï Sybiga, afirmou na rede X que "é hora de exercer máxima pressão sobre Moscou".