Alemanha registra queda no consumo de cerveja; índice é o pior dos últimos 30 anos

Ainda assim, há espaço para otimismo: as cervejas sem álcool registraram crescimento de 8% no primeiro semestre. "Em breve, uma em cada dez cervejas produzidas na Alemanha será sem álcool", afirmou Eichele, destacando que o país é "líder mundial" nesse segmento.

Segundo dados da Reportlinker, a Alemanha foi o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo em 2023 (8 bilhões de litros), atrás da China (36 bilhões) e dos Estados Unidos (25 bilhões), mas superando ambas as potências em litros per capita.

(Com AFP)