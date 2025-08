Caso Zambelli: jurista vê sinais positivos que podem levar à extradição de deputada presa na Itália

Casella prossegue: "O Brasil já deve ter declarado para o governo e o judiciário italianos que ela não seria torturada, nem seria submetida a tratamento desumano ou degradante, o que corresponde a uma precaução por parte do país que recebe o pedido de extradição. E essas cautelas os governos e judiciários normalmente tomam", explica o professor de Direito.

"A partir daqui é provável que, sem subestimar a criatividade dos advogados, o caso tenha o andamento que se espera, ou seja, cumpridos esses controles formais de legalidade e de devido processo legal obedecido, que venha a autorização para agentes do Brasil irem até a Itália buscar Zambelli, para ser daí completado o procedimento de extradição."

Casella diz não crer que o fato de o governo italiano ser de extrema direita possa ter alguma influência no caso. "Nós sabemos que durante os mais de 20 anos do regime fascista do Mussolini, houve aparelhamento do judiciário e de toda a máquina do governo, com uma participação de 4 milhões de italianos no partido fascista, de 1922 até 1943, quando Mussolini foi derrubado. Até aqui não vimos nenhum indício de simpatia ideológica pela deputada brasileira que os levasse a atropelar um dever jurídico geral e específico que existe em relação a casos como esses."