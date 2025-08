China cria abelha ciborgue que pode ser usada para espionagem e vigilância

Muito atrás dos Estados Unidos e do Japão, líderes globais no setor de nanotecnologia, a China vem se avançando rapidamente nesse campo graças a um financiamento maciço e à sua poderosa indústria eletrônica. O país, inclusive, detém o recorde mundial do controlador de insetos mais leve já desenvolvido. A utilização do inseto é um feito científico com aplicações civis e militares.

Clea Broadhurst, correspondente da RFI em Pequim

Trata-se de uma abelha viva equipada com um minicontrolador eletrônico, que permite seu controle remoto. O dispositivo pesa apenas 74 miligramas, é mais leve que a carga de néctar que uma abelha leva naturalmente. Preso às suas costas, o aparelho envia pequenos impulsos elétricos ao cérebro do inseto, fazendo com que ela vire à esquerda, à direita, siga em frente ou recue.