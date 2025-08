Cinema brasileiro recebe destaque em exibição de três dias ao ar livre às margens do rio Sena

Quando a produtora cultural recebeu o convite para selecionar os filmes, ela não teve dúvidas: "Eu pensei imediatamente em 'Central do Brasil' porque ninguém de 20 e poucos anos viu o filme no telão. É um filme que recebeu muitos prêmios e é do Walter Salles. Então eu achei que era interessante colocar. Depois eu selecionei 'Saneamento Básico' por causa da Fernanda Torres. E o Wagner Moura que ganhou prêmio de melhor ator esse ano no Festival de Cannes", explica. "O terceiro filme é 'Aumenta que é Rock and Roll' que recebeu dois prêmios na 27?ª edição do Festival Jangada desse ano", enumera.

A estudante de Brasília, Ana Luiza Flores, de 24 anos, que vive há um ano de Paris, aprova a iniciativa da exibição de filmes a céu aberto. A jovem, que contou ter prestigiado o Festival Jangada deste ano, trouxe amigos para o evento em homenagem ao Brasil às margens do Sena.

"Eu acompanho bastante, é meu segundo cinema ao ar livre aqui em Paris e os filmes brasileiros esse ano estão sensacionais. Esse também é o meu segundo festival brasileiro de cinema aqui. Eu gosto muito desse, especificamente porque ele é ao ar livre ? dá para sentir o clima da cidade no verão ? e também por conta da qualidade dos filmes que foram selecionados. Eu vim nesse festival por conta do filme 'Saneamento Básico', que é bem renomado e foi uma descoberta que fiz recentemente do cinema brasileiro após os atores que estão nele ganharem prêmios", aponta Ana, enumerado Fernanda Torres e Wagner Moura.

Leia tambémJornal francês Libération publica perfil de Wagner Moura: "o ator mais legal do mundo"

A programação de cinema ao ar livre no Paris Plages pode ser encontrada no site oficial da Prefeitura de Paris.