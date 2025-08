Fim da democracia? Bukele consegue reeleição ilimitada em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obteve, na quinta-feira (31), caminho livre para ser reeleito quantas vezes quiser após o Congresso, sob seu controle, aprovar uma profunda reforma constitucional. As novas medidas também ampliam o mandato presidencial de cinco para seis anos.

Bukele, de 44 anos, está no poder desde 2019 e foi reeleito em 2024 com 85% dos votos, conquistando domínio quase absoluto sobre os poderes e instituições do Estado, o que a oposição denuncia como uma "ditadura".

Em uma tramitação acelerada, o Parlamento, com 57 votos favoráveis dos deputados governistas e três contrários, aprovou a "reeleição sem reservas", a ampliação do mandato presidencial, a sincronização das eleições presidenciais, legislativas e municipais, além da eliminação do segundo turno eleitoral.