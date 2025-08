Devido a bloqueio de Israel, França faz lançamento aéreo de 40 toneladas de alimentos a Gaza

Em entrevista à RFI, Poitou explica que, quando lançados dos aviões, não é possível prever onde os carregamentos irão cair. Além da possibilidade de ferir civis, as caixas de ajuda podem ainda destruir as barracas de pessoas deslocadas ou cair no mar, "obrigando as pessoas a nadar, embora nem todos saibam nadar".

Mesmo quando a ajuda cai no solo, o porta-voz lembra que prevalece a lei do mais forte. "Geralmente, quem consegue alcançar os carregamentos são as pessoas em melhores condições físicas. Então, ficam excluídas mulheres, idosos, órfãos e pessoas com deficiência", ressalta.

A constatação é compartilhada pela porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Vanessa Huguenin. "Saudamos todos os esforços que estão sendo feitos com o objetivo de fornecer ajuda às pessoas que precisam. Mas isso é realmente uma medida de último recurso, porque envolve riscos", diz à RFI.

Para as ONGs, a melhor solução é o envio da ajuda humanitária por via terrestre, por meio de caminhões, que são mais controlados e, portanto, menos arriscados. "Temos caminhões, temos comida e pessoal. O que falta é apenas uma decisão para alcançar um cessar-fogo", reitera Huguenin.

Morte de civis durante distribuições de ajuda

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos Territórios Palestinos, mais de 1.370 pessoas morreram desde 27 de maio durante distribuições de ajuda humanitária, a maioria por tiros do Exército israelense.