Governo Lula precisa diversificar estratégias para atenuar prejuízo do tarifaço, dizem especialistas

Na noite dessa quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no Palácio da Alvorada, autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, alvo direto das ações de Trump, outros ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. No cardápio, as tarifas comerciais dos Estados Unidos e a defesa das instituições brasileiras.

Impacto político

A família Bolsonaro, principalmente por meio de declarações de Eduardo Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos, deixou evidente que a preocupação primeira deles é salvar a pele do ex-presidente custe ao país o que custar. O analista político Alexandre Bandeira, da ESPM, diz à RFI que isso afeta de forma negativa e direta o clã Bolsonaro, com respingos também em outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas.

"É uma gangorra. Se Bolsonaro, em especial, perde com a crise, Lula melhora sua posição. E, pela primeira vez em três anos e meio de governo, Lula conseguiu furar a bolha e conversar com a população, digamos, menos ideologicamente partidarizada. Um discurso de defesa do Brasil, um discurso também preocupado com o bolso do brasileiro".

O cientista político, no entanto, diz que o petista terá de mostrar serviço efetivo nessa questão tarifária, para não sofrer o revés na disputa com Trump.

"Logicamente, será imputado ao governo Lula certa responsabilização se não houver a construção de um ambiente de diálogo entre os governos. Enquanto outras nações do mundo estão sentadas à mesa com o governo americano e fazendo as suas renegociações de tarifas, não existe relação diplomática entre o governo Lula e o governo Trump. E a manutenção desse cenário pode ter efeito colateral ruim para o lado brasileiro, depositando no colo do presidente Lula alguma responsabilização pela inoperância", disse Bandeira.