Polícia chinesa descobre quadrilha que falsificava bichos de pelúcia Labubu

Eles parecem coelhos zangados, não são nem um pouco bonitos, mas estão na moda. Esgotados em lojas do mundo todo depois de aparecerem enfeitando as bolsas de celebridades como Rihanna e Dua Lipa, os bichos de pelúcia Labubu são um fenômeno pop da China, mas também são alvo do implacável mercado de produtos falsificados. Em Xangai, a polícia acaba de desmantelar uma grande rede de produção ilegal de réplicas.

Clea Broadhurst correspondente da RFI em Pequim

Oito pessoas foram presas, acusadas de fabricar e vender Labubus falsos. A polícia apreendeu cinco mil brinquedos falsificados, avaliados em cerca de US$ 1,7 milhão.